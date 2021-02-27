Российский врач объяснила тяжелое осложнение коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала про тяжелое осложнение у пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Интервью с ее участием опубликовано на YouTube-канале RT.

Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который встречается у пациентов с COVID-19. По ее словам, это комплекс проблем, связанный с аутоиммунной агрессией организма, направленной на себя.

«С поражением разных органов-мишеней, — подчеркнула главврач. — Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца».

Ранее в Кирове врачи детской областной больницы спасли семилетнюю девочку с поражением всего организма после коронавируса. Обследование выявило у ребенка педиатрический мультисистемный воспалительный синдром.