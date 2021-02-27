Россиянка увлеклась религией, убила двоих детей и покончила с собой

В Воронеже местная жительница убила двоих детей и покончила с собой. Женщина увлекалась религией и водила сына в церковную школу, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

По информации издания, тела 20-летней дочери с колото-резаными ранами и задушенного 7-летнего сына обнаружил отец, когда вернулся с работы. На учете в полиции никто из семьи не состоял. Покончившая с собой россиянка нигде не работала, ее дочь училась на бухгалтера.

По словам отца семейства, его жена была замкнутой в последние три года. Он считает, что на нее так повлияла смерть матери.

Ранее жительница Москвы убила двух своих малолетних детей трех и 11 лет, после чего «причинила себе повреждение в области шеи». Ее госпитализировали в одну из больниц столицы. Возбуждено уголовное дело.