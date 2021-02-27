Силовые структуры
 
Последние новости
Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
Российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на чемпионате мира
Жириновский предсказал Армении военный переворот
В Чечне массово закрыли частные клиники
Мужчина выбирал на ужин пиццу и в одночасье стал долларовым миллионером
РПЦ отреагировала на отмену опроса по памятнику на Лубянке
Умер босс мафии Нью-Йорка
Стало известно о нежелании Месси получать полмиллиарда евро в «Барселоне»
В США на видео про успехи «Искандеров» заметили «удар» по больнице в Сирии
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка увлеклась религией, убила двоих детей и покончила с собой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: fsHH Pixabay

В Воронеже местная жительница убила двоих детей и покончила с собой. Женщина увлекалась религией и водила сына в церковную школу, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

По информации издания, тела 20-летней дочери с колото-резаными ранами и задушенного 7-летнего сына обнаружил отец, когда вернулся с работы. На учете в полиции никто из семьи не состоял. Покончившая с собой россиянка нигде не работала, ее дочь училась на бухгалтера.

По словам отца семейства, его жена была замкнутой в последние три года. Он считает, что на нее так повлияла смерть матери.

Ранее жительница Москвы убила двух своих малолетних детей трех и 11 лет, после чего «причинила себе повреждение в области шеи». Ее госпитализировали в одну из больниц столицы. Возбуждено уголовное дело.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Против задушившей двух детей в Москве матери возбудили уголовное дело
В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с собой
Москвичка призналась в убийстве двух детей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 декабря 2020

«Для фанатиков главное — жестокость»

Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
22:5124 февраля

Угрожавший взорвать метро в Москве оказался вооружен гранатами для страйкбола

20:0124 февраля

Неизвестный пригрозил взорвать станцию метро в Москве

19:5524 февраля

Россиянин съел явку с повинной в зале суда

Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и на годы исчез без следа
18:5524 февраля

Российская школьница забеременела от отчима

17:5024 февраля

Заперший школьниц в своем бункере скопинский маньяк выйдет на свободу

16:4724 февраля

Суд приговорил российского генерала за аферу с квартирой в Москве

Силовые структуры00:0120 ноября 2020

«С бессмысленной жестокостью»

Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
15:3124 февраля

Российский контрактник сбежал из части ради поездки на Украину

14:4824 февраля

Курсант Академии ФСИН выпал из окна 16-го этажа

14:0424 февраля

Сосед рассказал о криках убиваемой бывшим молодым человеком россиянки

Россия
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
«Сказал, что найдет их и зарежет»
Кавказских подростков захлестнула мода на k-pop. За любовь к корейской попсе им угрожают расправой
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Более 40 тысяч москвичей получат социальную помощь благодаря городу и НКО
Едим смело
Можно ли заразиться СOVID-19 через продукты питания
В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Все материалы
Мир
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Президент Армении вернул Пашиняну его указ об увольнении главы Генштаба
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Массовые протесты захлестнули Грузию
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
СБУ проверит запись предполагаемого разговора между Сурковым и Медведчуком
Все материалы
Экономика
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Китайской экономике предсказали мировое господство
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
Обрушение биткоина обернулось трейдерам потерей миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
В Ленинградской области в результате стрельбы в кафе погиб человек
«Воры уже не хотят тюремной романтики»
В России объявили войну криминальным авторитетам. На что они готовы, чтобы остаться на свободе?
Полицейским ужесточат статью за игнорирование звонка об убийстве россиянки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Бойцы ОМОН оцепили монастырь опального схиигумена Сергия для розыска убийцы
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме из-за тяжелого заболевания
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Александр Емельяненко раскрыл планы на будущее
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
Болельщики возмутились решением судей на турнире ACA и устроили беспорядки
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Переехавший в Россию телеведущий назвал долгосрочное последствие коронавируса
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
В сети начнут борьбу с травлей россиян
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Фото советского интерьера вызвало сомнения по поводу достойной жизни в СССР
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мать выбросила детей из окна многоэтажного дома и спасла им жизнь
Домашний кот сбежал от хозяйки и вернулся через 14 лет
Буйволица спасла детеныша от леопарда и пустилась в бегство от льва
Врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили шестилетнюю девочку
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Все материалы
Jaguar шагнёт в люксовый сегмент и станет конкурентом Bentley
Фантом и перья: особо особенный Rolls-Royce
Видео: самый роскошный седан в России — за что 46 миллионов рублей?
Внедорожник Jeep Wrangler получил «половинчатые» двери
Советская сила: уникальные экспериментальные МАЗы
От «ядерной гусеницы» до «Перестройки». Эти советские машины так и остались лишь яркими идеями
Mercedes-Benz построит электрический С-Class на новой платформе
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу новой Lada Niva Travel
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы