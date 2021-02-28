В Крыму рассказали об обманутом Порошенко таксисте

В Крыму рассказали об обманутом бывшим президентом Украины Петром Порошенко таксисте. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Чегринец, комментируя слова Порошенко о сочувствии к проблемам с водой и электроэнергией «обманутых российскими властями» крымчан, отметил, что в данном случае можно ответить старой русской поговоркой: «Чья бы корова мычала». Он подчеркнул, что бывший глава государства, у которого руки по локоть в крови, построил всю свою карьеру на лжи и обмане.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона призвал политика вспомнить его последний визит в Симферополь в 2014 году, когда Порошенко пришлось спасаться от недовольных жителей из центра города бегством. Он добавил, что экс-президент обещал таксисту, который вывез его из центра, заплатить за восстановление поврежденной машины, однако так этого и не сделал.

Ранее Порошенко посочувствовал крымчанам, которых, по его словам, обманули российские власти. Бывший украинский лидер заявил, что жалеет жителей полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.