Российский истребитель сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно официальному заявлению, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили два американских В-1В, когда они приближались к границе России. Су-27 был поднят для недопущения ее нарушения и опознавания воздушных целей. Российский истребитель сопроводил самолеты США над Балтийским морем и вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушения государственной границы допущено не было.

Ранее сообщалось, что два российских истребителя Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем. В Минобороны России отметили, что самолеты направлялись к границам страны.