Путин поручил бороться с вовлечением подростков в незаконные протестные акции

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости бороться с попытками вовлечь подростков в незаконные протестные акции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомству необходимо проводить мониторинг интернета, чтобы активнее выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия и привлекать их к ответственности.

Ранее 3 марта Путин заявил о необходимости обеспечить защиту сотрудникам правоохранительных органов и их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях.