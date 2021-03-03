Инфекционист оценил защищенность России от устойчивого к вакцинам коронавируса

Закрытие границ не может полностью обезопасить Россию от появления «нигерийского штамма» коронавируса, устойчивого к вакцинам. Так защищенность страны оценил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его цитирует РИА Новости.

По словам Вознесенского, контролировать инфекцию таким образом до конца неэффективно, потому что рано или поздно произойдет завозной случай инфекции.

Границы закрывали для того, чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, лекарств и медиков, объяснил инфекционист. «Тут все это однозначно не приведет к тому, что "нигерийский" штамм не появится», — сказал он.

Пока рано опасаться, что созданные вакцины окажутся малоэффективны от «нигерийского штамма» коронавируса, подчеркнул Вознесенский.

Ранее сообщалось, что в Италии обнаружен нигерийский штамм коронавируса. По словам президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнольдо Карузо, штамм отмечен мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны. Впервые этот штамм нашли в Нигерии в декабре 2020 года.