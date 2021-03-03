На Земле впервые наблюдали гигантский плазменный ураган

Ученые Редингского университета в Великобритании впервые наблюдали гигантский ураган из плазмы, который образуется в самых верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели ретроспективный анализ спутниковых изображений, полученных в 2014 году с помощью DMSP (Defense Meteorological Satellite Program). В результате моделирования магнитосферы Земли для получения изображений ученые обнаружили вращающийся вихрь плазмы шириной около тысячи километров на высоте нескольких сотен километров над Северным полюсом. До сих пор у ученых не было доказательств существования подобных структур.

Космический ураган был вызван взаимодействием заряженных частиц в составе солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Он вращался против часовой стрелки, имел несколько спиральных рукавов и просуществовал почти восемь часов, прежде чем постепенно разрушился.

Возникновение урагана в период низкой геомагнитной активности указывает на то, что они могут быть более распространенными в нашей Солнечной системе и за ее пределами.