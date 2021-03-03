В Южной Корее после прививки от коронавируса умерли двое пациентов

Двое пациентов в Южной Корее умерли вскоре после того, как получили вакцину от коронавируса. Обоих вакцинировали препаратом компании AstraZeneca, сообщает государственное информационное агентство «Рёнхап».

По данным властей, оба пациента страдали от ряда опасных заболеваний, усугублявших их состояние. Возраст одного из них был между 50 и 60 годами. После вакцинации у него появились симптомы остановки сердца и трудности с дыханием, но после получения помощи ему стало лучше. Однако на следующее утро симптомы вернулись, и он скончался.

Второму было 63 года, у него наблюдались нарушения в кровообращении мозга. После получения прививки он стал испытывать сильную боль по всему телу, у него поднялась температура. Он умер спустя четыре дня после инъекции. Сообщается, что врачам еще предстоит установить, стала ли прививка одной из причин его гибели.

Вакцина AstraZeneca считается небезопасной для пациентов старшего возраста. В Южной Корее, как и во многих странах Европы, ее не применяют для вакцинации пациентов старше 65 лет.

В конце февраля сообщалось, что в Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса. Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания.