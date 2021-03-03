Мир
 
Последние новости
Путин поручил защитить россиян с кредитами
Литва отказалась выдать Тихановскую властям Белоруссии
Стало известно местонахождение Навального
Создан ноутбук с тремя экранами
Украину обвинили в подготовке к реальной войне
На популярном российском курорте пожаловались на массовое нашествие пауков
В колонии вспыхнул бунт из-за попытки конвоиров сфотографировать татуировки зэка
Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду
Ведущий расплакался после известия о смерти любимого коллеги по эфиру
Новости партнеров
Прослушать новость

В Южной Корее после прививки от коронавируса умерли двое пациентов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Song Kyung-Seok / Reuters

Двое пациентов в Южной Корее умерли вскоре после того, как получили вакцину от коронавируса. Обоих вакцинировали препаратом компании AstraZeneca, сообщает государственное информационное агентство «Рёнхап».

По данным властей, оба пациента страдали от ряда опасных заболеваний, усугублявших их состояние. Возраст одного из них был между 50 и 60 годами. После вакцинации у него появились симптомы остановки сердца и трудности с дыханием, но после получения помощи ему стало лучше. Однако на следующее утро симптомы вернулись, и он скончался.

Второму было 63 года, у него наблюдались нарушения в кровообращении мозга. После получения прививки он стал испытывать сильную боль по всему телу, у него поднялась температура. Он умер спустя четыре дня после инъекции. Сообщается, что врачам еще предстоит установить, стала ли прививка одной из причин его гибели.

Вакцина AstraZeneca считается небезопасной для пациентов старшего возраста. В Южной Корее, как и во многих странах Европы, ее не применяют для вакцинации пациентов старше 65 лет.

В конце февраля сообщалось, что в Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса. Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
(LEAD) 2 patients die after AstraZeneca vaccine shots; study under way over potential connection
Более сотни человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Норвегии
Более 40 человек умерли после прививки от коронавируса в Австрии
В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса