МИД отреагировал на признание России одной из главных угроз США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание России одной из главных угроз США. Она рассказала в эфире радио «Говорит Москва», что Вашингтон считает угрозой всех, кто составляет им конкуренцию.

«Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах», — заявила Захарова.

По мнению дипломата, сдерживание России — это попытка США не позволить Москве конкурировать на равных.

Ранее стало известно, что США проверят численность, структуры и возможности своих вооруженных сил из-за «вызовов» в лице России и Китая. В том же заявлении Вашингтон назвал Москву и Пекин главными угрозами для страны.

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