Украина потребовала от Словакии извинений из-за шутки о Закарпатье

МИД Украины потребовал официальных извинений от Словакии. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Поводом для ноты стала шутка премьер-министра Словакии Игора Матовича о том, что он «пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставку большой партии препарата от COVID-19». «Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обиделся на это высказывание Матовича. «Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал он в своем Facebook.

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на отсутствие у нее разрешительных документов от Евросоюза, 2 марта. В свою очередь, правительство Украины ранее запретило регистрировать на своей территории любые российские вакцины от коронавируса.