Украина обиделась на Словакию за шутку об обмене Закарпатья на «Спутник V»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обиделся на шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича про российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет «Страна.ua».

Так, премьер в ходе интервью одной из национальных радиостанций иронично заявил, что пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставку большой партии препарата от COVID-19. После этого он прояснил свою позицию, сказав, что Москва ничего у него не потребовала за возможность покупать вакцину.

В свою очередь Кулеба назвал шутку некорректной и заявил, что она портит отношения между Киевом и Братиславой. «Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на отсутствие у нее разрешительных документов от Евросоюза, 2 марта. В свою очередь, правительство Украины ранее запретило регистрировать на своей территории любые российские вакцины от коронавируса.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.