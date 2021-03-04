Стало известно о ссорах Меган Маркл с придворными из-за дорогой одежды

Близкие к королевской семье источники рассказали о ссорах жены принцы Гарри Меган Маркл с придворными, которые возникали из-за дорогих подарков от популярных брендов. Их слова приводит The Sun.

Сообщается, что коробки с люксовой одеждой регулярно поступали на имя герцогини Сассекской в Кенсингтонский дворец уже после того, как общественности стало известно о ее романе с принцем. В связи с этим слуги много раз предупреждали Маркл о правиле, согласно которому ей запрещено бесплатно принимать эти вещи.

«Будучи актрисой, она вполне могла принимать подарки, которые присылали модные фирмы и дизайнеры. Но Меган говорили, что этого лучше не делать, если ты являешься членом королевской семьи», — пояснил источник.

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Несмотря на это, как пишет издание, герцогиня все время игнорировала рекомендации и появлялась на публике в одежде, которая досталась ей бесплатно. Особенно часто она попадала в объективы фотографов в нарядах Stella McCartney, Givenchy, Prada и Chanel.

Такое поведение, в частности, вызывало критику придворных. Впоследствии многие признались, что пребывание Меган Маркл во дворце «полностью уничтожило их».

Ранее в марте Меган Маркл заявила, что стала жертвой клеветнической кампании королевских придворных после того, как в британской прессе появилось сообщение, что она плохо относилась к своим помощницам. Адвокаты герцогини добавили, что она была «крайне огорчена нападками, так как сама была объектом травли и посвящает себя поддержке тех, кто прошел через подобный опыт, испытал боль и получил психологическую травму».