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В России выявили 11 385 новых случаев коронавируса

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 385 человек. Общее количество инфицированных достигло 4 290 135. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 4 марта.

11 385
случаев коронавируса
выявлено в России за сутки по состоянию на 4 февраля

Больше всего новых случаев — 2150 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (986 случаев) и Московская область (693 случая). Наименьшие темпы прироста — в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (один и три случая соответственно).

Также за последние сутки в России умерли 475 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, скончались 87 823 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 16 123. Всего выздоровели 3 869 857 пациентов.

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