Арестанты московского СИЗО пожаловались на воровской беспредел

Арестант пожаловался на воровской беспредел в московском СИЗО №3, известном как «Пресненская пересылка»; вымогая у него 500 тысяч рублей, заключенные дважды пытались его изнасиловать, избивали и издевались. Об этом он рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еве Меркачевой из «Московского комсомольца».

19-летний студент Максим (имя изменено) из благополучной семьи оказался под стражей в октябре 2020 года за наркотики. Трое сокамерников потребовали от имени смотрящего за корпусом по прозвищу Нурик 500 тысяч рублей с новичка, объяснив ему, что сидящие по наркотической статье должны платить взнос на «воровское движение».

Не получив требуемого, арестанты избивали Максима в слепых зонах — установленная в помещении видеокамера не видела, например, участок около туалетной кабинки. Прапорщик по имени Саммат рвал жалобы потерпевшего, а его тем временем пытались изнасиловать дважды во время помывки.

«В душевой на меня набросился Фарух... Я кричал, звал на помощь. Стены там толстые, сотрудники не слышали. В помывочной нет видеокамер. Но слава Богу, что на "баню" выделяется небольшое время. Так что двери открыли, и я смог спастись», — говорит Максим.

В своих письмах родным он рассказывал о происходящем беспределе, но цензор вымарывал эти места, но один раз он пропустил слова «доживу ли», и это спасло Максима. Его перевели в другую камеру, но там снова началось вымогательство, теперь уже от положенца СИЗО по имени Самвел.

Похожая история произошла с другим сидельцем СИЗО № Андреем Белениным, у которого вор-рецидивист Ахабег Шамилов, являющийся положенцем тоже требовал полмиллиона рублей. Арестанта жестоко били и засовывали ватные палочки глубоко в уши, чтобы травмировать барабанные перепонки. Вторым потерпевшим стал арестант по фамилии Кучеров, который также после пыток и избиений заплатил полмиллиона рублей вымогателям. Было возбуждено уголовное дело, но его вскоре закрыли. Позже прокурор отменил решение о прекращении расследования, однако к тому времени Шамилов успел выйти на свободу. А Беленин сидит в одиночной камере, потому что заключенным пришло указание его наказать.