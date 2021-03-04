На Украине объяснили устойчивость пророссийских настроений

Киевский политолог Сергей Белашко объяснил, почему на Украине по-прежнему устойчивы пророссийские настроения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В качестве примера он привел Харьковскую область, граничащую с Россией. «Рядом Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью «русского мира». По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Песков отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурными и историческими связями. Он добавил, что Россия для продвижения идей «русского мира» на Украине будет придерживаться мягкой силы.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить в соседней стране «мягкой силой». «"Русский мир" — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян», — считает он.