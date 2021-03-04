В Санкт-Петербурге закончились запасы дешевого жилья

В Санкт-Петербурге недосчитались дешевого жилья в новостройках — на данный момент осталось 1,8 тысячи лотов стоимостью до трех миллионов рублей и 6,6 тысячи лотов в диапазоне трех-пяти миллионов рублей. Если интенсивность спроса останется на уровне 2020 года, то запасы закончатся уже через два-три месяца. Об этом говорится на портале жилой городской недвижимости Urbanus.ru.

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Больше всего подобных лотов сосредоточено в Выборгском районе (в частности, в районах Парнас и Парголово) — здесь насчитывается свыше 700 единиц. Также дешевые квартиры и апартаменты можно найти в Пушкинском районе, Красногвардейском, Приморском и Невском.

Основу рынка на данный момент составляют объекты стоимостью 5-10 миллионов рублей. Больше всего их в Приморском районе — 3,9 тысячи единиц. Далее следуют Выборгский, Красногвардейский и Невский районы. Вместе они формируют свыше 60 процентов предложения в данной категории.

Высокобюджетные квартиры и апартаменты (дороже 25 миллионов рублей) образуют лишь 3,6 процента экспозиции в городе. Почти две трети лотов расположены в новостройках Петроградского района. В целом половина предложения на петербургском рынке «первички» находятся в диапазоне 4,3-8,7 миллиона рублей.

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