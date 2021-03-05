Китай решил прокормить себя по-новому

Китай решил прокормить свое 1,4 миллиардное население по-новому и обновил дорожную карту по обеспечению продовольствием. Об этом сообщает Bloomberg.

Меры включают создание сельскохозяйственных поясов, предназначенных для крупномасштабного земледелия, и предоставление достаточных субсидий для мотивации фермеров в грядущую пятилетку.

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Власти КНР озаботились продовольственной безопасностью на фоне пандемии коронавируса и вспышек африканской чумы свиней, в прошлом году резко вырос импорт мяса и зерна, что привело к росту мировых цен. «Обеспечение нашего народа достаточным количеством продовольствия остается главным приоритетом для нашего правительства», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В планах Китая также — повышение пенсионного возраста, его будут увеличивать постепенно с 2021 по 2025 год. По прогнозам экспертов, к 2035 году в стране два работающих станут содержать одного пенсионера, а к 2050 году 35 процентов населения составят люди пенсионного возраста.

В настоящее время мужчины в Китае могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире, его установили еще в конце 1970-х.