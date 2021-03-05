Пара с ожирением рассказала о похудении на 127 килограммов

Пара из британского города Порт-Толбот (Уэльс) рассказала о совместном похудении на 127 килограммов. Их историю описало издание Daily Mail.

Два года назад 40-летний Адам Смит (Adam Smith) и 37-летняя Джемма Бурке (Gemma Burke) каждый день тратили на нездоровую еду до 75 фунтов стерлингов (7,7 тысячи рублей). Смит весил 175 килограммов и мучился из-за одышки, больных суставов и апноэ во сне, все это вынуждало его спать в кислородной маске. Бурке также страдала от ожирения и неоднократно садилась на диету, но всегда быстро набирала сброшенный вес.

«Когда мне было 37, врач сказал, что я проживу не больше десяти лет, — вспоминает Смит. — Известие ужаснуло меня. Я не хотел, чтобы обжорство довело меня до смерти». Взвесив различные варианты, он решил съездить в Турцию и сделать мини-шунтирование желудка. Всего через два месяца после операции, которая обошлась в шесть тысяч фунтов стерлингов (617 тысяч рублей), его перестало беспокоить апноэ. Затем такую же операцию прошла его жена. Спустя год их вес сократился в общей сложности на 100 килограммов.

Оставалась одна проблема: четыре килограмма избыточной кожи, оставшейся после похудения. Чтобы избавиться от нее, потребовалась еще одна операция стоимостью 5,5 тысячи фунтов стерлингов (565 тысяч рублей). Несмотря на расходы, они довольны результатом. «Мы перестали есть фастфуд и начали готовить вместе, — говорит Смит. — Готовую еду покупаем, может, раз в месяц, да и ту не доедаем».

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 килокалорий в день.