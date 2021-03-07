Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году

Экономист Владимир Мау раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году. Об этом ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы рассказал в беседе с «Российской газетой».

Мау заявил, что при благополучном развитии ситуации с пандемией коронавируса жителей России ожидают постепенное увеличение зарплат и восстановление занятости. Специалист отметил, что статически россияне в 2020 году стали получать больше, хотя и ненамного.

По его словам, при благоприятных условия уровень безработицы к концу года может упасть до докризисных 4,7 процента. Эксперт также объяснил, что в России проблема безработицы среди молодежи не носит острого характера из-за демографических особенностей страны.

Ранее сообщалось, что самую высокую среднюю зарплату получают жители Магаданской области — 127 тысяч рублей. Согласно данным Фонда развития гражданского общества, на втором месте расположился Чукотский автономный округ, где россияне зарабатывают в среднем около 117 тысяч рублей в месяц, а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ c показателем в 96,6 тысячи рублей.