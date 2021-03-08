Раскрыты первые слова певицы Manizha после победы в отборе на «Евровидение»

Певица Manizha (Манижа Сангин) заявила о готовности представлять Россию на конкурсе эстрадной песни «Евровидение» в 2021 году. Ее первые слова за кулисами после победы в отборе на музыкальное состязание раскрыл Telegram-канал Super.ru.

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«Вы вообще понимаете, во что мы ввязались?» — спросила исполнительница у своей группы поддержки в гримерке. После этого певица заверила, что она готова, и попросила открыть шампанское.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.