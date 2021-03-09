Курс евро рухнул

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые со 2 сентября 2020 года рухнул ниже 88 рублей. Доллар опустился ниже 74 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:05 евро торгуется на уровне 87,96 рубля, а доллар — 73,9 рубля. Американская валюта вернулась на уровень середины прошлой недели.

Российская валюта укрепляется из-за ситуации на нефтяном рынке. На выходных несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атаке дронов. Ответственность взяло на себя йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), однако Саудовская Аравия утверждает, что за нападением стоял Иран.

Несмотря на то что королевство опровергло нанесение ущерба нефтяной инфраструктуре, стоимость барреля Brent в понедельник превышала 71 доллар. К 9 марта фьючерсы вернулись на уровень 69 долларов, однако эксперты не исключают нового обострения на Ближнем Востоке, которое можно повлиять на уровень добычи.

Кроме того, на заседании ОПЕК+ 4 марта участники соглашения об ограничении добычи договорились оставить неизменным ее уровень в апреле. При этом России разрешено увеличить его на 130 тысяч баррелей в сутки.