Российский журналист найден мертвым у себя дома

Корреспондент издания URA.RU Олег Манваров найден мертвым в комнате общежития в городе Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в самом агентстве.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, тело мужчины обнаружили у него дома вечером 9 марта. По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, в конце февраля Манваров не появился на работе, после чего не отвечал на звонки и перестал выходить в соцсети.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти Манварова найдено не было, однако следствие проводит по данному факту проверку. Порядок в комнате журналиста нарушен не был, сам он был в домашней одежде. «По визуальным признакам нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление», — сказал Горелых. Для выяснения причины смерти будет проведена судебная медицинская экспертиза.

Манваров работал в URA.RU с ноября 2020 года, где освещал события, связанные с криминалом и силовыми структурами.