Мужчина забыл о видеозвонке и нечаянно показал коллегам нижнее белье

Мужчина забыл о видеозвонке с коллегами и случайно показал им свое нижнее белье с изображением героя комиксов. Соответствующий пост появился на Reddit.

По словам пользователя с никнеймом @u/mirriedancer, случай произошел с одним из его друзей. В связи с режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии коронавируса, ему приходится работать из дома и общаться с руководством по видеосвязи.

К своей публикации юзер прикрепил снимок переписки со своим приятелем. «Угадай, что сейчас произошло. Я встал и отошел от ноутбука, и все мои коллеги увидели, что я был в трусах со Спайдерменом», — написал мужчина.

Пользователей портала рассмешил пост @u/mirriedancer, и они принялись шутить над его другом в комментариях. «А как насчет того, чтобы сидеть на собрании в одежде?», «Надо было отключить видео», «Боже, это так мило!», «Это очень смешно!», «Радуйся, что они увидели трусы со Спайдерменом, а не твой голый зад», — высказывались они.

Ранее в марте мужчина проиграл спор и вставил в грудь силиконовые импланты. Популярный в соцсетях манекенщик Еферсон Коссио (Yeferson Cossio) заключил пари с родственником, согласно которому в течение определенного времени он должен был набрать три миллиона подписчиков в Instagram. В случае проигрыша мужчина обязывался увеличить грудь у пластического хирурга. В итоге Коссио проспорил и лег под нож.