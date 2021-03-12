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Бомж пробрался на базу с самолетом Байдена и пробыл там пять часов

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Фото: Reuters

Бомж в США проник на вашингтонскую авиабазу Эндрюс, где базируется президентский борт Air Force One и пробыл там около пяти часов, сообщает Business Insider со ссылкой на официальные источники.

Инцидент произошел 4 февраля. Необычно одетый мужчина — на нем была ярко-розовая кепка с помпонами — смог попасть на территорию аэродрома благодаря халатности охранника, который не проверил его документы. Непрошенный гость провел некоторое время на фудкорте и в VIP-терминале.

Затем ему удалось попасть на взлетно-посадочную полосу: он прошел через неисправные автоматические ворота, сумев не привлечь внимания персонала. Он не приближался к самолету Байдена или «Боингу», зарезервированному для госсекретаря США, но проник на борт C-40 Clipper. Только после того, как экипаж судна заметил его странное поведение, он был арестован.

Мужчина сообщил, что пришел «потому что хотел увидеть самолеты». При проверке оказалось, что он живет в своей машине и не собирался причинять какой-либо вред. Неизвестно, будут ли ему предъявлены обвинения.

В прошлом году власти американского Сан-Франциско расселили на карантин в отелях со всеми удобствами около 270 бездомных с положительными анализами на коронавирусную инфекцию. Помимо крыши над головой и питания, 43 «постояльцам» с зависимостями решили раздать алкоголь, марихуану и табак.

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