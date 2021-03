Реклама модного бренда в виде «оргии» вызвала споры в сети

Модный бренд Suitsupply опубликовал откровенные снимки, которые являются частью рекламной кампании новой коллекции мужских костюмов, и вызвал споры в сети. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте марки.

На размещенных кадрах запечатлены целующиеся гетеро- и гомосексуальные мужчины и женщины. «Грядет новая реальность. Приготовьтесь оказаться ближе друг к другу», — гласит подпись под фотографиями.

Подписчики бренда не одобрили идею для съемки и принялись критиковать бренд в комментариях. «Это что за чертовщина? Можно оставить мне старую реальность?», «И как эта оргия продаст ваши костюмы?», «Глупый способ привлечь к себе внимание», «Мне не нравится эта реклама», «Это очень грустно», — высказывались они.

Однако другие покупатели одобрили рекламную кампанию марки. «Великолепно!», «Продолжайте в том же духе! Мне нравится!», «Я в восторге!», «Отличная работа! Это отличный ход, чтобы привлечь внимание к бренду, так держать!», «Я влюблен», — писали юзеры.

В феврале чересчур откровенный дизайн нового наряда популярной марки Fashion Nova также вызвал споры в сети. Речь идет о черном латексном комплекте, состоящем из кроп-топа с длинным рукавом Bust Be Love Crop Top, коротких виниловых шорт Who's That Girl Lace Up Faux Leather Skinny Pants и гетр на шнуровке Eleanor Heeled Sandals. Покупатели сочли описанный наряд неприличным и высказали свое недоумение в комментариях под публикацией.