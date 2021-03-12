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Иммунолог рассказал об опасности переедания устриц

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Фото: Pixabay.com

Переедание устриц может опасно передозировкой цинка, которым богаты эти морепродукты. Передозировка цинка, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям и даже коме. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что переизбыток цинка в организме наносит вред почкам, печени и поджелудочной железе. Чтобы не допустить этого, следует придерживаться дозировки этого вещества. Для мужчина норма составляет 11 миллиграммов в сутки, для женщин — 8 миллиграммов в сутки.

При этом прием цинка в качестве пищевой добавки противопоказан людям, работающим на электротехнических предприятиях или с тканями и красителями, отметил Болибок. По словам врача, принимать цинк лучше в комплексе с другими витаминами и добавками, чтобы не допустить передозировки.

Ранее врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала витамин А смертельно опасным для курильщиков. По ее словам, людям с этой вредной привычкой нельзя принимать витамин А без рекомендации врача, так как передозировка им вызывает рак легких и, соответственно, приводит к летальному исходу.

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