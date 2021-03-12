Молодая мать прославилась в сети из-за сходства с 20-летней дочерью

Стилистка по волосам из Кореи сняла совместное с матерью видео и удивила поклонников. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша с никнеймом khee5019 опубликовала ролик, на котором станцевала вместе с родительницей. Отмечается, что автору поста 20 лет, а ее матери — 44 года. На кадрах старшая женщина запечатлена в рваных джинсах и атласной блузке, в то же время ее дочь попозировала в серых брюках, белой футболке и черном пиджаке.

Публикация khee5019 набрала больше 10 миллионов просмотров. Пользователи не смогли отличить мать от дочери и принялись писать комплименты женщине по поводу ее молодого внешнего вида. «Я подумал, что вы сестры», «Она выглядит в 40 на все 20», «Она что, вампир?», «Какая у вас красивая мать, я в шоке», «Корейцы бессмертные», — высказывались комментаторы.

В июне внешность 55-летней актрисы на фото топлес порадовала ее поклонников. Британская фотомодель Элизабет Херли сфотографировалась в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах. Фанаты звезды были восхищены ее внешностью.