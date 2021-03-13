Потребовавшему доступ в Крым министру напомнили о блокаде со стороны Украины

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на требование министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Россия должна предоставить доступ в Крым в соттветствии с нормами международного права. Его слова приводит РИА Новости.

«Видимо, Кулеба перепутал грешное с праведным. Свой призыв нужно было адресовать себе и своей стране», — заявил Гемпель. По его словам, российский Крым открыт для приезда международных делегаций, которые хотят узнать о жизни на полуострове.

На самом деле, по мнению депутата, доступу в Крым препятствуют киевские власти. Они вводят санкции, организовывают морские и транспортные блокады, возбуждают уголовных дела против иностранцев, которые побывали на полуострове, и создают на границе препятствия для украинских туристов, рассказал Гемпель.

«Господин Кулеба, призываем вашу страну занять не политизированную позицию и снять все блокады и санкции с Крыма, предоставив полный доступ в регион иностранным гражданам и инвесторам в соответствии с международным правом», — призвал украинского политика депутат.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержало такое решение. Украина, США и страны ЕС отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.