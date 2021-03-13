Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Министерство здравоохранения разрешило клинические испытания первого в России биомедицинского клеточного продукта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, продукт, разработанный российскими учеными, предназначен для восстановления хрящевой ткани коленного сустава. С его помощью можно будет заменить поврежденные ткани и избавить пациента от травматичного эндопротезирования.

Мурашко подчеркнул, что это первый биомедицинский клеточный продукт в России, который был подан на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом. Глава ведомства добавил, что решение о выдаче разрешения на клинические исследования было принято на основе экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.