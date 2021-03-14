Развеян миф о «правиле пяти секунд» при падении еды

Руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков в беседе с радио Sputnik развеял миф о том, что упавшую на пол еду можно съесть по народному «правилу пяти секунд».

Шестаков посоветовал забыть об этом «правиле». По его словам, поднять и съесть можно только то, что упало на чистый стол. «Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы. Он пояснил, что проблема не только о бактериях и вирусах, которые вызывают опасные болезни. Основная масса микроорганизмов может быть безопасной или даже полезной, однако есть исключение — это микроорганизмы от другого человека и от животного. Шестаков отметил, что в человеке могут быть микробы, которые не вредят ему, однако кого-то другого они могут убить.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Он считает, что секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Поэтому организму не так важно, в какое время суток человек употреблял пищу.