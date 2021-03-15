Курс рубля резко укрепился в ходе торгов 15 марта на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации доллар торговался по 73,06 рубля. Таким образом, рост курса российской национальной валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,26 рубля за доллар, или 0,4 процента.

В течение сессии курс доллара опускался до 72,99 рубля, что стало рекордным показателем с 17 декабря прошлого года.

Курс евро на момент публикации равнялся 87,19 рубля. Снижение по сравнению с закрытием сессии 12 марта составило 0,49 рубля, или 0,6 процента.