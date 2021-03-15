Курс рубля укрепился

Курс рубля в начале торгов в понедельник, 15 марта, снизился по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на открытии торгов.

Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,28-73,40 рубля. По итогам первой минуты торгов курс составил 73,2925 рубля, что на 3,75 копейки меньше по сравнению с уровнем закрытия. Евро подешевел до 87,6 рубля — на 10 копеек. Бивалютная корзина снизилась на 6,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 79,73 рубля.

Отмечается, что доллар при этом оказался на 21,56 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 19,81 копейки ниже официального курса.

По данным экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль укрепился благодаря растущим ценам на нефть. Так, котировки сорта Brent приблизились к отметке 70 долларов за баррель.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля. По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Эксперт указал, что в пользу российской валюты сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле.