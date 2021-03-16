Парень ушел от 21-летней дочери миллионеров из-за слишком дорогих подарков

Молодой человек ушел от дочери британских миллионеров из-за слишком дорогих подарков, которые было принято дарить друг другу на праздники в ее семье. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow) является ребенком первой в стране гей-пары, которой удалось получить официальный статус отцов. Известно, что девушка привыкла вести роскошный образ жизни и каждые две недели дарила возлюбленному новую пару туфель стоимостью 600 долларов (45 тысяч рублей).

По словам Дрюитт-Бэрлоу, ее отношения с парнем продлились девять месяцев, а причиной их разрыва стало ее богатство. «Мы познакомились в Tinder, но расстались из-за трат, к которым привыкла моя семья. Он заявил, что не может позволить себе покупать нам дорогие подарки на Рождество», — поделилась она.

Девушка отметила, что подарила на праздник одному из своих отцов новые чемоданы люксового бренда Louis Vuitton, которые стоили шесть тысяч долларов (448 тысяч рублей). К презенту она добавила сумку за три тысячи долларов (223 тысячи рублей), а также кашемировое одеяло за две тысячи долларов (150 тысяч рублей).

«На рождественские подарки я обычно трачу около 90 тысяч долларов [около семи миллионов рублей], ведь у меня есть четыре брата, сестра и кузены. Последние получают что-то небольшое, вроде браслета Tiffany или сумки Louis Vuitton», — рассказала героиня материала.

Дрюитт-Бэрлоу подчеркнула, что никогда не ожидала от своего «простого» бывшего парня настолько дорогих подарков. Несмотря на это, по ее мнению, он принял решение расстаться с ней из-за неуверенности в себе.

Ранее в марте Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раскрыла сумму трат на свою красоту. Она рассказала, что раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов (735 тысяч рублей) на то, чтобы косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде.