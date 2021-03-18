Крым предложил открыть прямое сообщение с соседней страной

Вице-премьер крымского полуострова Георгий Мурадов направил властям Белоруссии предложение об открытии прямого транспортного сообщения. Информацию сообщают РИА-Новости.

Как отметил Мурадов, Крым заинтересован в экспорте белорусских товаров из своих портов на Ближний Восток и в Северную Африку. Также власти полуострова планируют увеличить туристический поток из соседней страны.

«Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи», — отметил Мурадов в интервью изданию. По словам чиновника, позиция союзной страны по вопросу с Крымом является определяющей в отношениях с Россией.

3 февраля Россия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, которое было прервано из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.