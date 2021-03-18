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В Роспотребнадзоре оценили идею отмены масочного режима

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России говорить об отмене масочного режима пока рано. Так эту идею оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».Ее цитирует ТАСС.

«Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала глава службы, подчеркнув, что противоэпидемиологические требования остаются прежними.

Ранее Попова напомнила, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. При этом она отметила, что регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.

По последним данным, всего в России выявлено 4 428 239 случаев коронавируса, из них 9803 — за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 4 037 036 пациентов.

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