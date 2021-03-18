Мир
 
Последние новости
США заявили о готовности к соперничеству с Россией
Перечислено «самое смертоносное» оружие ВМС США
В Госдуме назвали причину отказа Байдена от разговора с Путиным
Обвиняемого в каннибализме Арми Хаммера обвинили в изнасиловании
Хорватский клуб вслед за «Краснодаром» выбил из Лиги Европы «Тоттенхэм»
В Крыму раскрыли сроки создания гарантированных запасов воды
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Цены на нефть рухнули
Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченского спецназа Путину
Новости партнеров
Прослушать новость

Турция заявила о ракетном ударе со стороны Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Khalil Ashawi / REUTERS

Минобороны Турции заявило о ракетном ударе со стороны Сирии по провинции Килис. Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства в Twitter.

Ракеты упали на пустынную территорию, жертв и пострадавших нет. По районам запуска снарядов был открыт ответный огонь. «Российская Федерация была уведомлена о том, чтобы огонь с сирийской территории был прекращен», — заявили военные.

15 марта российские военные обеспокоились переброской техники вооруженных сил Турции в Сирии. Как заявил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, российская сторона также встревожена проведением фортификационных работ на опорных пунктах в провинции Ракка. Карпов подчеркнул, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия по решению сирийского конфликта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция обвинила Сирию в атаке на Алеппо
Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии
Курды приготовились воевать с Турцией по всей сирийской границе