Пашинян сохранит пост до проведения новых выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства до проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента республики Алена Симоняна.

По его словам, премьер сохранит пост даже на время роспуска парламента, который должен состояться за 30-45 дней до голосования. «Других сценариев не обсуждалось», — подчеркнул Симонян.

Он также обвинил оппозицию в намерении спровоцировать армянских силовиков на разгон протестных акций в предвыборный период для того, чтобы «потом построить на этом свою политику». «Они мечтают, чтобы палаточный лагерь на проспекте Баграмяна был бы разогнан (...) Этого не будет», — добавил вице-спикер.

Ранее Пашинян объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня. В свою очередь, оппозиция обвинила его в затягивании организации голосования. Она также не согласилась с намерениями властей провести выборы по пропорциональной системе и потребовала заменить ее на рейтинговую.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.