Кадыров призвал Байдена быть мужчиной и поговорить с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена согласиться на предложенный российским лидером Владимиром Путиным диалог. Мнение по этому поводу он высказал в своем Telegram-канале.

«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. <...> Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи», — призвал Кадыров.

Он подчеркнул, что сейчас нет ничего важнее диалога в интересах российско-американских отношений. «Они и так находятся в стрессовом состоянии», — заметил глава Чечни.

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По его мнению, и у россиян, и у американцев есть много вопросов к президентам, и пока есть шанс открытой беседы, Байдену не стоит его упускать. «Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо!» — заключил Кадыров.

Ранее, 18 марта, Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Российский глава государства заявил, что готов обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов. Байден поначалу проигнорировал вопрос журналистов о том, согласен ли он на разговор с президентом России. А спустя сутки ответил, что уверен, что в какой-то момент диалог состоится.