В Армении разгорелся скандал после нападения министра на журналиста

В Армении разгорелся скандал после того как министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян напал на журналиста Пайлака Фахрадяна в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Аршакян обедал с женой, когда Фахрадян с включенной камерой подошел к нему и задал несколько вопросов. Вскоре политик поднялся на второй этаж, где работал журналист, ударил того по лицу и разбил компьютер.

«Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной и семейной жизни. Любой член нашего общества, чиновник или журналист, в первую очередь человек с эмоциями, чувствителен особенно к вопросам, касающимся семьи», — пояснил свое поведение Аршакян.

Он извинился перед всеми гражданами, присутствовавшими при инциденте, «чей покой потревожил своими действиями». Аршакян при этом заявил, что готов нести ответственность и выступает против любого насилия.

Пресс-секретарь министра высокотехнологической промышленности Лусине Мовсисян не подтвердила информацию о возможной отставке Аршакяна. По ее словам, он продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня. В свою очередь, оппозиция обвинила его в затягивании организации голосования.