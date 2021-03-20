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Коммунисты России осудили участие КПРФ в форуме «Муниципальный депутат»

Председатель ЦК компартии «Коммунисты России» депутат Максим Сурайкин подверг резкой критике участие представителей КПРФ в форуме «Муниципальный депутат», который финансировался «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Компартии.

Максим Сурайкин назвал действия представителей партии «ударом по всем левым силам, по коммунистическому и патриотическому движению».

«Если КПРФ хотела собрать депутатов, то нужно было отдельно собрать депутатов-коммунистов, патриотов, обратиться к нам, у нашей партии только в муниципалитетах по стране 500 человек! Мы с удовольствием обсудили бы в коммунистической аудитории насущные проблемы местного самоуправления. Но никогда никто из нашей партии не пойдет на контакт с людьми олигарха Ходорковского. Этим участием в прозападном шабаше верхушка КПРФ подставляет не только другие левые партии, но и свой актив, рядовых коммунистов на местах», — заявил он.

Председатель ЦК Коммунистов России призвал «отказать в доверии этой партии из-за таких вот порочащих ее связей и в сентябре на выборах обратить внимание на нашу Компартию, которая никогда не предавала трудящихся и Россию».

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