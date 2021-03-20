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Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Cнегопады могут пройти в Москве в первой декаде апреля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует РИА Новости в субботу, 20 марта.

«В апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», — сказал синоптик.

Он уточнил, что осадки в виде снега ожидаются в столице и области 20 и 21 марта.

Ранее Вильфанд сообщил, что плавное потепление начнется с понедельника, 22 марта, а к четвергу, 25 марта, температура повысится до плюс 3-7 градусов. В целом устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов произойдет в центре Европейской России 27-28 марта, однако и после этого возможны снегопады, заключил эксперт.

В выходные, 20 и 21 марта, температура днем в Москве будет около нуля.

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