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В Швеции захотели производить российскую вакцину

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Шведские компании захотели производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает газета газета Svenska Dagbladet.

Так, начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем отметил, что у компании есть возможность выпускать препарат, однако производство столкнется с некоторыми вызовами. Среди них отсутствие мощностей для масштабного производства прививки.

При этом профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими считает, что в мире должны использоваться все существующие вакцины. По его словам, если «Спутник V» станут делать в Европе, это повысит прозрачность производства и возможность контроля.

Ранее в Берлине назвали сроки одобрения российского препарата в Евросоюзе. По прогнозам специалистов, это может произойти уже через два месяца, то есть, в середине мая.

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