Мир
 
Последние новости
Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем и доллара
Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»
Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособности
Дети играли на пляже и нашли похороненного заживо младенца
Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации
Женщина разбогатела на продаже снимков ступней во время карантина
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
Лавров раскрыл суть западной дипломатии
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
Новости партнеров
Прослушать новость

Депутат умерла во время перелета из Кубы в Германию

Перейти в «Мою Ленту»
Катрин Штренц
Катрин Штренц
Фото: CDU/CSU-Fraktion / Wikimedia

Депутат немецкого парламента (Бундестага) Карин Штренц умерла во время авиаперелета из Кубы в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ей было 53 года. Как пояснил ее коллега Лаут Реберг, Штренц потеряла сознание во время полета, самолет сделал экстренную посадку в ирландском Дублине, но врачи не смогли спасти пациентку.

Парламентарий была членом правящей партии «Христианско-демократический союз». 16 марта ее среди прочих депутатов бундестага от ХДС уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. В частности, Штренц обвинили в том, что в 2014-2015 годах она получила из Баку через фирму-посредника 22 тысячи евро, после чего проголосовала в ПАСЕ против требования освободить политических заключенных в Азербайджане.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Умер зампред экономического комитета Совета Федерации
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин