Здравый смысл помог мужчине сбросить 65 килограммов за шесть месяцев без диеты

Житель британского города Шеффилд, страдавший от избыточного веса, за шесть месяцев сбросил 65 килограммов без диет и спортзала. Об этом сообщает издание Metro.

До недавнего времени 41-летний Мэтью Хоу (Matthew Howe) каждый день поглощал пять пакетов чипсов, две 200-граммовые плитки шоколада и выпивал двухлитровую бутылку колы. За обедом он также ел заметно больше, чем другие члены семьи. «Когда я взвесился и понял, что вешу 200 килограммов, я решил, что с этим нужно что-то делать, — рассказывает мужчина. — Иначе не видать мне, как вырастут мои дети».

В сентябре 2020 года Хоу перестал питаться в забегаловках с едой навынос, урезал размер своих порций, добавил в рацион овощи и зелень, а шоколад и чипсы заменил на свежие фрукты. Кроме того, мужчина много гуляет со своим псом и каждый день проходит до 15 километров. «Я не следую какой-то диете или чему-то подобному, — утверждает он. — Это просто здравый смысл. Поменьше еды, побольше физической активности — и ты похудеешь».

Сейчас Хоу весит 135 килограммов и надеется, что ему удастся сбросить еще 30 килограммов. В январе он перенес COVID-19 и подозревает, что все закончилось благополучно только благодаря своевременному похудению. «Несколько дней чувствовал себя ужасно, но потом пошел на поправку, и все стало прекрасно, — говорит он. — Думаю, исход был бы совсем другим, если бы я оставался прежнего размера».

Ранее жительница австралийского города Мельбурн рассказала, как ей удалось сбросить 45 килограммов за девять месяцев. Она отказалась от вредной пищи и напитков, уменьшила порции еды вдвое и начала ходить по беговой дорожке по часу в день.