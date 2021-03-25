Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, против которой ранее возбудили уголовное дело за нарушения на митингах, лишили мандата. Об этом заявил ее пресс-секретарь Николай Касьян ТАСС, передает ТАСС.

«Совет депутатов Тимирязевского района Москвы восьмью голосами за, и пятью голосами против проголосовал за лишение Галяминой статуса», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Галямину отпустили под подписку о невыезде после допроса в Следственном комитете (СК). На ее даче провели обыски и изъяли оргтехнику.

31 июля против Юлии Галяминой возбудили уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга. До этого она не раз привлекалась к административной ответственности за организацию несанкционированных акций. Сама депутат заявила, что считает дело против себя политически мотивированным.