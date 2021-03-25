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Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата

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Юлия Галямина
Юлия Галямина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, против которой ранее возбудили уголовное дело за нарушения на митингах, лишили мандата. Об этом заявил ее пресс-секретарь Николай Касьян ТАСС, передает ТАСС.

«Совет депутатов Тимирязевского района Москвы восьмью голосами за, и пятью голосами против проголосовал за лишение Галяминой статуса», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Галямину отпустили под подписку о невыезде после допроса в Следственном комитете (СК). На ее даче провели обыски и изъяли оргтехнику.

31 июля против Юлии Галяминой возбудили уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга. До этого она не раз привлекалась к административной ответственности за организацию несанкционированных акций. Сама депутат заявила, что считает дело против себя политически мотивированным.

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