Российская порнозвезда приготовилась стать матерью

Российская порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, более известная как Лола Тейлор, приготовилась стать матерью. Она отметила, что хочет завести ребенка в 2022 году. Слова актрисы передает Ura.ru.

«Долго думала, решалась и искала претендента на роль отца. Уже вовсю готовлюсь к этому событию: привожу в порядок здоровье, пропиваю курс витаминов», — поделилась Тейлор, добавив, что не хочет прибегать к искусственному оплодотворению.

Бушуева также призналась, что не собирается выходить замуж за своего избранника. При этом, по словам порнозвезды, в настоящее время она находится в депрессии, поэтому намерена уехать в Дубай на несколько дней, чтобы развеяться.

Осенью прошлого года Тейлор рассказала, что делала липосакцию — операцию по удалению жировых отложений. На то, чтобы избавиться от 2,5 килограмма лишнего веса, она потратила 300 тысяч рублей. Однако таким вложением актриса довольна и надеется, что это поможет ей в работе.