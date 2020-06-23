Российские квартиры для съемок порноверсии «Дома-2» назвали добрым делом

Порноактриса Лола Тейлор (Lola Taylor, она же Любовь Бушуева) назвала квартиры в Екатеринбурге, жильцы которых стали героями трансляции для вуайеристов, добрым делом. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Вон сколько у нас студентов, которые нуждаются в деньгах. Кому надо предоставить жилье — тоже хорошо. Я уверена, он (организатор съемок — прим. «Ленты.ру») со всеми договаривался. Взаимовыгодно. Все были счастливы и довольны. У меня нет сомнений в том, что он хороший человек. Я бы поснималась у него», — заявила Тейлор.

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Сами «актеры» далеко не всегда были рады обязательному частому сексу с разными партнерами. «Самое омерзительное то, что подрывало мои внутренние убеждения, что я моногамна и гетеросексуальна. И пришлось спать с девушками», — сказала одна из участниц. Чаще всего героями трансляции, которая велась в режиме нон-стоп на закрытом сайте, становились российские студенты. Они, не имея постоянного заработка, жили в подобных квартирах бесплатно, но с условием, что будут как можно больше заниматься сексом с соседями. Оргии и разнообразие в практиках приветствовались — гонорары молодых людей в порноверсии «Дома-2» зависели от просмотров контента на платной интернет-площадке.

Организатором трансляции выступила британская компания Hebert Metals LP. Она платила участникам съемок от 1200 до 2500 долларов. О существовании сети порноквартир узнали из-за громких стонов и криков — тогда соседи пожаловались в полицию. Прокуратура обещала провести проверку по факту изготовления порнографии.

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