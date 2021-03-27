Французские монахи объявили экстренную распродажу трех тонн сыра

Один из монастырей в французской Бургундии объявил об экстренной распродаже почти трех тонн сыра. Из-за спада туристического потока на фоне коронавируса в подвалах комплекса залежались тысячи головок сыра, сообщает The Guardian.

Как правило, аббатство продает сыры исключительно в собственном магазине или реализует их через рестораны. Однако из-за пандемии продажи упали на 50 процентов, а рестораны закрыты с 30 октября. «Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли», — отшутился брат Жан-Клод, отвечающий за маркетинг в монастыре.

В итоге монахи решили объединиться с порталом Divine Box, который продает товары монастырского производства, чтобы за неделю реализовать не менее тонны сыров. Минимальный заказ — от двух головок сыра на сумму не менее 23 евро за каждую (две тысячи рублей).

Ранее блогер показал способ идеальной нарезки сыра. Оказалось, что юноша режет твердый сыр нетрадиционным способом: он использует нож для чистки картофеля. Таким образом у него получаются тонкие, ровные и красивые кусочки сыра.