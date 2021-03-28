Власти Москвы объяснили отказ от снятия ограничений для театров

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский объяснил отказ столичных властей от снятия ограничений по максимальной заполняемости залов для учреждений культуры, в частности театров. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеем права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан», — заявил Кибовский. По его словам, на данный момент ситуация складывается благоприятно, однако поспешное решение смягчить ограничения может привести к новому закрытию.

«Мы начнем, потом еще хуже будет, заново закрывать. У нас уже был такой опыт», — отметил чиновник. Он подчеркнул, что деятельность культурных учреждений связана с продажей билетов, а каждый их возврат является проблемой.

Кибовский добавил, что решение о снятии ограничений должны принимать специалисты Роспотребнадзора. По его словам, они контролируют ситуацию и «видят ее не только сегодня, но и на перспективу». «Пока таких решений не принято, для этого есть свои основания», — заключил он.