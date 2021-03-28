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МГУ ответил на петицию о «варварской реставрации» вуза

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Капитальный ремонт аудиторий Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова проводится после согласования с Мосгорнаследием и в соответствии с проектом. Об этом заявили в пресс-службе вуза, пишет РБК.

Таким образом в университете ответили на заявления авторов петиции — студентов и сотрудников, сообщивших о незаконном «уничтожении исторических интерьеров» и «варварской реставрации» вуза.

В МГУ рассказали, что предусмотрен ремонт пола (он будет воссоздан по образцу 1953 года), реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников в одной из аудиторий.

А в Большой биологической аудитории из-за аварийного состояния отопительной, вентиляционной системы, системы электроснабжения и кондиционирования запланирован капитальный ремонт. При этом исторический облик помещения будет воссоздан, пообещали в вузе.

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